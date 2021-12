Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Gräfenthal (ots)

Bereits am 14.12.2021 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Karl-Liebknecht-Straße in Gräfenthal. Der Geschädigte hatte seinen braunen VW Kombi am Unfallort geparkt, als ein unbekannter Fahrzeug-Führer den linken Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigte. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Halter des VW fand die abgefahrene Spiegelabdeckung zu einem späteren Zeitpunkt vor seiner Haustür. Wer diese dort ablegte, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim ID Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

