POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen angefahren und geflüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 29.11.2022, 11.40 Uhr; Unbemerkt hat ein Taschendieb am Dienstag in Borken das Portemonnaie aus der Handtasche einer Frau gestohlen. Zur Tat kam es gegen 11.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße. Das Kriminalkommissariat in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. ...

