BPOLI-WEIL: Mit Schlafanzug und Hausschuhen im Regionalexpress - Bundespolizei hilft verwirrter 86-Jährigen

Efringen-Kirchen (ots) - Die Bundespolizei sucht im Zusammenhang mit der Bedrohung am Bahnhof Efringe-Kirchen Zeuginnen und Zeugen. Dabei insbesondere die Frau die beleidigt wurde. Im Zusammenhang mit der Meldung zur Bedrohung durch einen 55-Jährigen am Bahnhof in Efringen-Kirchen am Samstag, den 29 Oktober 2022 sucht die Bundespolizei die geschädigte Frau, die am ...

mehr