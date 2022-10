Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit verfälschten Reisepass

Basel (ots)

Ein 22-Jähriger versuchte am Samstag mit einem gestohlenen und verfälschten Reisepass nach Deutschland einzureisen. Durch Kräfte der Bundespolizei konnte er in Basel kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Falsifikat beschlagnahmt.

Im Rahmen der verstärkten Binnengrenzfahndung kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Samstagabend (29.10.2022) einen nach Deutschland fahrenden Fernzug in Basel. Ein 22-Jähriger händigte dabei einen moldawischen, biometrischen Reisepass aus und gab an auf dem Weg nach Hamburg zu sein. Die Überprüfung des Reisepasses ergab, eine Ausschreibung durch Moldawien als gestohlenes oder verlorenes Dokument. Weiter konnten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am Dokument feststellen. Gegen den 22-jährigen, afghanischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Reisepass beschlagnahmt. Da er sich noch auf Schweizer Hoheitsgebiet befand wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell