Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf: Opfer auf den Kopf geschlagen

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Freiburger Hauptbahnhof. Dem Opfer wurde dabei auf den Kopf geschlagen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll in einer Gruppe unterwegs gewesen sein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 53-Jährige Geschädigte am Freitag (28.10.2022) gegen 22:40 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem unbekannten Tatverdächtigen, auf dem Vorplatz des Freiburger Hauptbahnhofs, gehabt haben. In der Folge soll der Tatverdächtige dem Geschädigten von hinten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser stürzte. Durch den Sturz soll sich der Geschädigte eine stark blutende Wunde an der Hand zugezogen haben. Der Tatverdächtige soll in einer Gruppe unterwegs gewesen sein, mit der er sich auch vom Tatort entfernt haben soll. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Krankenhaus verbracht werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

