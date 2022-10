Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubte Einreise endet in Justizvollzugsanstalt

Freiburg (ots)

Die unerlaubte Einreise eines 26-Jährigen endete aufgrund eines offenen Haftbefehls in einer Justizvollzugsanstalt. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne gültiges Zugticket nutzte ein 26-Jähriger am Donnerstagmittag einen Fernzug aus der Schweiz nach Deutschland. Am Freiburger Hauptbahnhof wurde eine Streife der Bundespolizei deshalb zur Feststellung der Personalien tätig. Dabei stellte die Streife fest, dass der Mann über keinerlei Ausweisdokumente verfügte. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke identifizierte den 26-Jährigen als marokkanischen Staatsangehörigen gegen den zwei Ausschreibung zur Festnahme bestehen. Nach einer Abschiebung im Dezember 2021 bestand eine Ausschreibung zur Festnahme bei erneute Einreise. Zudem bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl über 90 Euro oder 9 Tage. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die zuständige Ausländerbehörde wurde in Kenntnis gesetzt, um die erneuten Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu prüfen. Durch die Bundespolizei wurde wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet.

