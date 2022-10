Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wanderung zwingt S5 zur Schnellbremsung

Lörrach (ots)

Weil der Wanderweg direkt an den Gleisen geendet haben soll, setzten zwei 82-Jährige ihren Weg auf den Gleisen der Gartenbahn fort. Eine S-Bahn musste eine Schnellbremsung durchführen. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Meldung "Personen im Gleis" zwischen Tüllinger-Bergtunnel und Haltepunkt Lörrach-Dammstraße auf der Strecke der Gartenbahn erreichte die Bundespolizei am Mittwochnachmittag (26.10). Verbunden mit dem Hinweis, dass eine S-Bahn der Linie 5 eine Schnellbremsung hatte durchführen müssen, weil auf einen Achtungspfiff nicht reagiert worden sei. Eine Streife der Bundespolizei konnte die beiden Personen kurze Zeit später am Haltepunkt Lörrach-Dammstraße anhand der Personenbeschreibung identifizieren. Die beiden 82-jährigen, deutschen Staatsangehörigen gab an, auf eine Wanderung auf dem Tüllinger Berg gemacht zu haben. Dabei hätte der Wanderweg direkt an den Gleisen geendet und sie hätten entlang der Gleise den Weg fortgesetzt. Durch die Streife wurden die beiden Personen eindringlich auf die Gefahren hingewiesen. Wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch die Schnellbremsung wurden keine Reisenden im Zug verletzt.

