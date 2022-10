BPOLI-WEIL: DB Mitarbeiter mit Zuckerstreuer beworfen

Freiburg (ots) - Die Bundespolizei konnte am Freiburger Hauptbahnhof einen 35-Jährigen festnehmen. Gegen den Mann war die Vollstreckung von zwei offenen Geldstrafen per Haftbefehl erlassen. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei kontrollierte am Sonntagabend (23.10.2022) einen 35-Jährigen am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen wurde ...

