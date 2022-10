Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst St. Tönis: Zwei Brände durch aufmerksame Zeugen gelöscht

Tönisvorst St. Tönis (ots)

Gleich zweimal konnten Zeuginnen und Zeugen am Sonntagabend Feuer löschen, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Zunächst meldeten Hausbewohner gegen 21 Uhr einen Brand in einem Hinterhof an der Hülser Straße. Sie hatten den Brand, der im Bereich einiger Pflanzen und eines Sofas im Außenbereich ausgebrochen war, bemerkt und selbst mit Wasser gelöscht. Nur wenige Minuten später machten Nachbarn einen Anwohner des Feldburgwegs darauf aufmerksam, dass es auf seiner Terrasse brannte. Er konnte ebenfalls die Flammen selbst löschen. Durch das schnelle Eingreifen blieb in beiden Fällen der entstandene Sachschaden relativ gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach den ersten Erkenntnissen davon aus, dass die verbrannten Gegenstände in beiden Fällen angezündet worden sein könnten. Deshalb suchen die Ermittler nun Zeugen. Wer hat am Sonntagabend in St. Tönis im Bereich der beiden Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (984)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell