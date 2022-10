Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Tankstelle - Bargeld erbeutet

Kempen (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in die Aral-Tankstelle auf der Hülser Straße in Kempen ein. Gegen 03.00 Uhr schlugen der oder die Täter eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und durchsuchten ein Büro. Vermutlich erbeuteten der oder die Einbrecher Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge zur tatrelevanten Zeit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (983)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell