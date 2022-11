Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Bedrohung am Bahnhof Efringen-Kirchen

Efringen-Kirchen (ots)

Die Bundespolizei sucht im Zusammenhang mit der Bedrohung am Bahnhof Efringe-Kirchen Zeuginnen und Zeugen. Dabei insbesondere die Frau die beleidigt wurde.

Im Zusammenhang mit der Meldung zur Bedrohung durch einen 55-Jährigen am Bahnhof in Efringen-Kirchen am Samstag, den 29 Oktober 2022 sucht die Bundespolizei die geschädigte Frau, die am Bahnsteig durch den deutschen Staatsangehörigen beleidigt und in deren Richtung der Feuerlöscher geworfen worden sein soll. Auch weitere mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Ursprüngliche Meldung vom 31. Oktober 2022

Bedrohung am Bahnhof Efringen-Kirchen

Durch einen 55-Jährigen soll es am Samstagabend zur einer Bedrohung mehrerer Personen am Bahnhof Efringen-Kirchen gekommen sein. Der Tatverdächtige soll dabei ein Messer und einen Feuerlöscher benutzt haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Kräfte der Bundespolizei wurden am Samstag (29.10.2022) um kurz nach 20 Uhr auf eine am Bahnhof Efringen-Kirchen randalierende Person aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt schlug der Mann mit einem Feuerlöscher auf eine am Bahnsteig befindliche Schließfachanlage ein. In der Folge soll er eine am Bahnsteig stehenden Frau beleidigt und den Feuerlöscher in ihre Richtung geworfen haben. Durch die Kräfte der Bundespolizei konnte der 55-jährige, deutsche Staatsangehörige anschließend vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der ersten Befragungen konnte ermittelt werden, dass der Mann zuvor bereits am Bahnhof durch sein Verhalten aufgefallen sei. Zudem soll er drei Jugendliche lautstark bedroht und provoziert haben. Dabei soll er auch ein Messer hervorgezogen haben. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen den 55-Jährigen eingeleitet. Bei der Durchsuchung des 55-Jährigen konnte kein Messer bei ihm aufgefunden werden, allerdings führte er eine Kleinmenge Cannabisblüten mit sich. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell