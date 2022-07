Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen weißen Hyundai Santa Fe bei Fuldataler Autohändler: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch einen weißen Hyundai Santa Fe im Wert von ca. 40.000 Euro vom Gelände eines Autohändlers in Fuldatal-Ihringshausen gestohlen. Von dem zwei Jahre alten und nicht zugelassenen Fahrzeug fehlt trotz der am gestrigen Morgen eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter vorgingen und wann der Hyundai in der Nacht von dem Gelände in der Ihringshäuser Straße, ggü. dem Grenzweg, gestohlen wurde, ist momentan nicht bekannt. In der gleichen Nacht ereignete sich zudem ein Kennzeichendiebstahl von einem Pkw Renault, der auf dem Grundstück eines benachbarten Autohändlers abgestellt war. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen derzeit davon aus, dass auch dieser Diebstahl auf das Konto der unbekannten Autodiebe geht und die beiden gestohlenen Kennzeichen KS-DX 162 an dem Hyundai angebracht wurden.

Wer Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl oder dem Kennzeichendiebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell