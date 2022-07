Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen zehnjährigem Radfahrer und Pkw in Dachsbergstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls zwischen einem zehnjährigen Fahrradfahrer und einer unbekannten Autofahrerin, der sich am vergangenen Freitagmittag im Kasseler Stadtteil Brasselsberg ereignete. Wie der Junge aus Kassel später den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 12 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Bürgersteig entlang der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte die Dachsbergstraße überqueren. Zeitgleich kam aus der Dachsbergstraße ein Auto, das den von rechts kommenden Radfahrer erfasste. Der Zehnjährige stürzte daraufhin vom Mountainbike. Die Fahrerin des Wagens hielt zwar sofort an und fragte den Jungen, ob sie einen Rettungswagen rufen soll. Nachdem das Kind dies verneint und ihr auf Nachfrage seine Adresse mitgeteilt hatte, fuhr die unbekannte Frau allerdings weg, ohne ihre Personalien zu nennen. Bis dato meldete sie sich nicht bei den Eltern des Zehnjährigen, der leichte Verletzungen bei dem Unfall erlitten hatte. Bei der Fahrerin soll sich um eine jüngere Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben. Hinweise auf den Pkw liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell