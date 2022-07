Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach versuchtem Tötungsdelikt im März in Westendstraße: 22-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: In der Nacht zum Sonntag, dem 20. März 2022, war es in der Westendstraße in Kassel zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein zunächst unbekannter Täter einen 24-Jährigen mit einem größeren scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzte. Das Opfer musste in einem Kasseler Krankenhaus notversorgt werden und überlebte den Angriff, der zu einem erheblichen Blutverlust geführt hatte. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen der Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel führten Anfang Juni zur Identifizierung eines nunmehr dringend tatverdächtigen 22-Jährigen aus Vellmar. Er war durch Zeugenhinweise in den Fokus der Ermittler geraten. Weitere Untersuchungen und Auswertungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei ihm um die Person handelte, die den 24-Jährigen am 20. März schwer verletzte. Die Kasseler Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen gelang der Polizei am 21. Juni 2022 schließlich die Festnahme des 22-Jährigen in Kassel. Er wurde daraufhin einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt und sitzt nun in U-Haft. Unmittelbar an die Festnahme schlossen sich weitere Ermittlungen hinsichtlich der Tatbeteiligung von zwei anderen Männern an, die die Begleitung des Tatverdächtigen gewesen sein sollen. Diese Ermittlungen standen einer Veröffentlichung der Festnahme des 22-Jährigen zuletzt noch entgegen. Sie ergaben nun jedoch, dass sich gegen diese beiden Personen kein konkreter Tatverdacht hinsichtlich des versuchten Tötungsdelikts begründen lässt.

Der 22-Jährige steht nach den bisherigen Ermittlungen in Verdacht, gemeinsam mit seinen zwei Begleitern, am frühen Morgen des 20. März, gegen 4 Uhr, mit dem späteren Opfer und dessen drei Freunden im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Streit geraten zu sein. Hintergrund des Streits waren offenbar familiäre Streitigkeiten, die aber zwischen den jeweiligen Begleitern des Beschuldigten und des Geschädigten bestanden haben sollen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in die Westendstraße, wo der 22-Jährige mit einer Machete gezielt einen heftigen Schlag in Richtung des Kopfes des 24-Jährigen ausgeführt haben soll. Das Opfer konnte den Schlag durch Heben seines Armes zwar abwehren, der Arm wurde dabei aber fast vollständig durchtrennt. Weiterhin traf ihn der Schlag noch teilweise am Kopf, wo er ebenfalls eine Verletzung erlitt.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags sowie zum Ablauf der Auseinandersetzung dauern derzeit an.

