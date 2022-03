Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter fügt 24-Jährigem schwere Schnittverletzungen bei Auseinandersetzung in Westendstraße zu: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Zu einer Schlägerei zwischen rund zehn Personen in der Westendstraße, zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Motzstraße, wurde die Kasseler Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr gerufen. Bei Eintreffen der herbeieilenden Streifen war die Auseinandersetzung zwar bereits beendet und mehrere Personen geflüchtet, die Beamten fanden jedoch einen 24-Jährigen aus Kassel mit mehreren schweren Schnittverletzungen vor. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ihm die Verletzungen an Kopf und an einem Arm von einem Unbekannten mit einem größeren scharfen Gegenstand zugefügt worden. Lebensgefahr bestand für den 24-Jährigen nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht, er musste jedoch in einem Krankenhaus stationär aufgenommen und operiert werden. Aufgrund des Verletzungsbildes ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tathergang sind momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dabei suchen die Ermittler des K 11 auch nach Zeugen, die die Auseinandersetzung möglicherweise beobachtet haben oder die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Unbekannten, der dem 24-Jährigen die Verletzungen zufügte, um einen ca. 180 - 185 cm großen, etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Vollbart und laut eines Zeugen mit "afghanischem Aussehen" gehandelt haben. Zur Tatzeit trug der Täter einen grauen, knielangen Mantel. Die am Sonntagmorgen sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Westendstraße beobachtet haben und den Ermittlern des K 11 Angaben zum Tathergang oder zum bislang unbekannten Täter machen können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

