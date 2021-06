Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Lkw-Spiegel durch Traktor beschädigt

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Lengericher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.55 Uhr stießen in Höhe der Bundesstraßenunterführung ein Lkw und ein Traktor zusammen. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Lkw beschädigt. Der Traktorfahrer bemerkte möglichweise nicht, dass der Aufbau seiner landwirtschaftlichen Maschine gegen den Lkw gestoßen war. Der Unfallverursacher, sowie eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell