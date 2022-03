Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer von dunklem Passat rammt wendendes Auto und flüchtet von der Unfallstelle: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Den Fahrer eines dunklen VW Passats suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unbekannte war in der Nacht zum vergangenen Samstag auf der Friedrich-Ebert-Straße in einen wendenden Pkw gekracht, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Trotz dessen war der Passat-Fahrer anschließend mit seinem Wagen von der Unfallstelle geflüchtet. Da die bisherigen Ermittlungen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nicht zu dem Unfallverursacher geführt haben, erhoffen sie sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, weitere Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen Wagen zu bekommen.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Samstag, 12.03.22, gegen 1:20 Uhr ereignet. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Kassel war mit einem BMW X4 auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Gabelsbergstraße hatte er wegen einer Straßensperrung aufgrund einer Baustelle wenden müssen. Der von hinten kommende Passat setzte dennoch zum Überholen an und krachte gegen die vordere linke Fahrzeugseite des X4. Dabei brach bei diesem die Radaufhängung. Der Wagen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW Passat hatte nach dem Zusammenstoß noch angehalten, war kurz ausgestiegen, dann aber mit seinem Auto weitergefahren und durch die Baustelle geflüchtet. Die Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Verursacher und seinem dunklen Passat, der im Frontbereich beschädigt ist, führte nicht mehr zum Erfolg.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

