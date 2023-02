Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Übergriffe in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Mittwochabend (15.02., 20.15 Uhr) meldete sich ein 37-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei der Polizei. Dieser war kurz zuvor durch bislang unbekannte Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen worden. Zuvor sprach der Mann die Unbekannten im Bereich des im Aufbau befindlichen Karnevalsgelände an der Münsterstraße an, da sich verdächtig an einem Getränke-Lkw zu schaffen machten. Nachdem ihm einer der vier Jugendlichen ins Gesicht sprühte, rannten sie davon. Drei der vier Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Hellblaue Cappy 2. Goldene Halskette 3. Dunkle Bomberjacke

Der 37-Jährige war leicht verletzt.

Gegen 20.35 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Harsewinkel die Brockhäger Straße mit seinem Fahrrad, als er in der Nähe eines Kreisverkehrs von drei männlichen Jugendlichen von seinem Fahrrad gerissen worden ist und anschließend mit einem Gegenstand, möglicherweise einer Eisenstange, geschlagen wurde. Die Jugendlichen waren mit E-Scootern unterwegs. Die Jugendlichen sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt gewesen sein. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Aufgrund der zeitlichen und Örtlichen Nähe ist es wahrscheinlich, dass es sich um dieselben Gruppe handelt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen? Der kann Angaben zu den Vorfällen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

