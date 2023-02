Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (14.02., 08.00 Uhr) kam es auf der Brockhäger Straße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 08.00 Uhr befuhr eine 22-jährige Fiat-Fahrerin aus Lage die Holler Straße in Richtung Brockhäger Straße. Sie beabsichtigte im Einmündungsbereich Holler Straße/ Brockhäger Straße in eine gegenüberliegende Einfahrt zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Fahrradfahrerin, welche auf der Brockhäger Straße in Richtung Gütersloh unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw und an dem Rad entstand jeweils geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell