Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Darfelder Weg/ Stromkasten beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (26.02.22) einen Stromkasten am Darfelder Weg beschädigt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall gegen 19.55 Uhr. Der Verursacher soll männlich und unter 30 Jahre sein. Am Stromkasten entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

