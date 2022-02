Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bruder-Hermann-Frye-Straße/ Gestohlenes Auto bei versuchtem Quad-Klau entdeckt

Coesfeld (ots)

Ein Nottulner hat den Diebstahl eines Quads verhindert und ein vermutlich gestohlenes Fahrrad sowie ein entwendetes Auto entdeckt.

Ein 73-jähriger Nottulner beobachtete am Sonntagmorgen (27.02.22) eine unbekannte Person dabei, wie diese ein Quad vom Grundstück an der Appelhülsener Straße schob. Der Mann folgte dem Dieb. Als dieser den 73-Jährigen bemerkte, lief er weg. Der Nottulner entdeckte dann auch ein Damenfahrrad sowie einen Smart, die in einem schwer zugänglichen Waldstück standen. Ermittlungen ergaben, dass das Auto in der Nacht vom 26. auf den 27.02.22 an der Bruder-Hermann-Frye-Straße entwendet wurde. Die Polizei stellte den Smart und das Fahrrad sicher. Die Ermittlungen laufen.

Der mutmaßliche Dieb des Quads soll wie folgt aussehen:

- männlich - dunkle Kleidung - helle Mütze / Kapuze - schlank - von durchschnittlicher Statur und Größe - wirkte eher jung

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

