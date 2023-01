Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230106-5: Polizei sucht Zeugen zur Klärung eines Verkehrsunfalls

Bergheim (ots)

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit einem Unbekannten, der am Freitagabend (30. Dezember) in Bergheim mit einem Fußgänger (56) kollidiert und vom Unfallort geflüchtet sein soll. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Eine aufmerksame Zeugin soll erste Hilfe geleistet haben. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den weiteren Unfallbeteiligten, die Zeugin sowie weitere Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Die Sachbearbeiter nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen 19.40 Uhr und 20 Uhr soll der 56-Jährige zu Fuß vom Bahnhof auf der Thaliastraße in Richtung Bergheim unterwegs gewesen sein. In Höhe einer Bushaltestelle der Linie 922 sei der Mann einem Radfahrenden ausgewichen und dabei auf die Fahrbahn getreten. Wenige Augenblicke später habe er einen Stoß gespürt. Er wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. (sc)

