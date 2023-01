Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230106-4-K/REK Polizei Köln vollstreckt zwei Haftbefehle gegen mutmaßliche Automatensprenger in Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 29. Juni 2022, Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5260709

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagmorgen (6. Januar) hat die Polizei Köln in Elsdorf zwei Haftbefehle gegen einen 42-Jährigen und seine Lebensgefährtin (36) in deren Wohnung vollstreckt. Dem Paar wird unter anderem eine versuchte Geldautomatensprengung im Juni 2022 in Leverkusen-Küppersteg vorgeworfen.

Darüber hinaus stehen sie im Verdacht, sich im letzten Jahr mit Sprengstoff an weiteren Automaten zu schaffen gemacht zu haben. Nach derzeitigem Stand agierten sie in Köln, Leverkusen und Kerpen. Ihren Fokus legten sie auf Fahrkartenautomaten. Der bei den Taten entstandene Sachschaden beträgt mindestens 50.000 Euro.

Bereits im Februar sollen die Festgenommenen den frei stehenden Geldautomaten auf der Adolf-Kaschny-Straße in Leverkusen aufgebrochen und Bargeld erbeutet haben. Nach dieser Tat hatte das Kriminalkommissariat 71 hierzu die Ermittlungsgruppe "Kaschny" eingerichtet.

Für weitere Auskünfte zum Verfahren steht Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer telefonisch unter der 0221 477- 4271 zur Verfügung. (sw/iv)

