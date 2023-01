Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230106-3: Bewaffnete Tätergruppe stiehlt fünf BMW - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Wachmann verhindert Diebstahl eines sechsten Autos

In der Nacht zu Freitag (6. Dezember) haben mehrere bislang unbekannte Täter fünf hochwertige und leistungsstarke Autos von einem Firmengelände in Hürth gestohlen. Zur Tatzeit sollen sie alle eine Waffe in den Händen gehalten haben. Dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gelang es einen BMW zu sichern. Polizisten leiteten eine großflächige Fahndung ein.

Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere vermummte und schwarz gekleidete Personen gegen 0.30 Uhr mit einem weißen Transporter auf das Firmengelände an der Straße "An der Hasenkaul" gefahren sein. Die Täter bewegten sich zielstrebig zu den geparkten Firmenautos die als Stuntfahrzeuge für Filmarbeiten genutzt werden. Auf bislang ungeklärte Weise starteten sie sechs Fahrzeuge und fuhren vom Betriebsgelände. Hierbei soll jeder Fahrer eine Waffe sichtbar an das Fenster der Fahrerseite gehalten haben. Dem letzten Auto das vom Hof fuhr stellte sich ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma nach ersten Ermittlungen mit seinem Dienstwagen in den Weg. Der Täter soll daraufhin seine Flucht zu Fuß fortgesetzt haben. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort und stellten den zurückgelassenen Wagen zur Analyse sicher.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht dringend Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrzeuge nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

