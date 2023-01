Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230106-1: Ermittler erkennt Tatverdächtigen bei dessen Besuch bei Polizei

Brühl (ots)

Kleidung brachte Beamten auf die Spur des 18-Jährigen

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Brühler Discounter hat sich ein Tatverdächtiger (18) am Donnerstag (5. Januar) unwissentlich selbst gestellt. Zur Mittagszeit kam der 18-Jährige zur Polizeiwache, um einen Gegenstand abzuholen, den Polizisten zuvor im Rahmen eines Strafverfahrens sichergestellt hatten. Ein Beamter erkannte, dass der 18-Jährige dieselbe auffällige Jacke trug wie ein Tatverdächtiger, den er auf einer der Videoaufzeichnungen des Discounters gesehen hatte. Kriminalbeamte vernahmen den jungen Mann daraufhin. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Am 30. Dezember soll die Mitarbeiterin (39) eines Brühler Discounters an der Richard-Bertram-Straße beobachtet haben, wie ein junger Mann zusammen mit einer Begleiterin Feuerwerkskörper einsteckte und den Laden verließ. Die 39-Jährige sei den beiden gefolgt und habe sie angesprochen. Daraufhin habe der Tatverdächtige die Angestellte bedroht und sei mit seiner Begleiterin geflohen.

Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren. Beamte des Kriminalkommissariats 23 leiteten die Ermittlungen ein und werteten unter anderem die Bilder einer Überwachungskamera aus. Die Ermittlungen im Fall dauern an. (jus)

