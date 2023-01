Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230105-3: Autofahrerin und Jugendliche bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Krankenhaus

Frechen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Mittwochabend (4. Januar) sind bei einem Verkehrsunfall in Frechen zwei Personen (51, 16) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 51-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut derzeitigem Sachstand war ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes und einem Beifahrer (19) auf der Dürener Straße (L277) in Fahrtrichtung Frechen unterwegs. Zeitgleich sei die 51-Jährige mit ihrem Auto von der Linksabbiegerspur der Dürener Straße in Fahrtrichtung Kerpen in die Günter-Wiebke-Straße eingebogen. Dabei sei es zur Kollision gekommen. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin zogen sich dabei die Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Unfall auf. Kräfte der Feuerwehr entfernten ausgelaufene Betriebsstoffe von der Straße. Ein Transportunternehmen schleppte beide am Unfall beteiligten Autos ab. (sc)

