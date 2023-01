POL-REK: 230104-5: Mutmaßliche Unfallbeteiligte stellt sich

Bergheim (ots) - Geschädigte gab entscheidende Hinweise Am frühen Mittwochmorgen (4. Januar) ermittelten Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis nach dem Raubüberfall auf eine Frau (36) in Bergheim einen Tatverdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen die 36-Jährige an der Straße "Lombardring" überrascht, geschlagen und ihre Tasche sowie ihr Fahrrad geraubt zu haben. Eine aufmerksame Zeugin hörte die Hilferufe der ...

mehr