Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230104-2: Fahrerflucht nach zwei Unfällen - Polizei sucht Autofahrerin

Bergheim (ots)

Ein Unfallbeteiligter leicht verletzt im Krankenhaus

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Dienstagmittag (3. Januar) in Bergheim zwei Verkehrsunfälle verursacht. Ein 64-Jähriger erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete die etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau in einem dunklen VW mit Bergheimer Städtekennung von der Unfallörtlichkeit. Polizisten sicherten Spuren und leiteten umgehend eine Fahndung nach der flüchtigen Verdächtigen ein. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr soll die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 94 versucht haben einen vor ihr fahrenden Golf in Fahrtrichtung Bergheimer Bahnhof zu überholen. Auf der Gegenfahrbahn sei der Frau ein LKW der Müllabfuhr entgegen gekommen. Der Fahrer (52) berichtete er haben ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Versuch hinter dem Golf wieder einzuscheren, soll die Fahrerin mit diesem Zusammengestoßen sein. Durch den Aufprall verletzte sich der Beifahrer im Golf leicht. Anstatt anzuhalten, soll die Flüchtige nun den immer noch vor ihr fahrenden Kleinwagen über eine Busspur am rechten Fahrbahnrand überholt haben. Bereits wenige Meter danach habe sie den Renault einer 24-Jährigen gerammt. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Clio über einen Gehweg gegen das Geländer eines Einfamilienhauses. Die beiden Insassen (23, 24) blieben unverletzt.

Hinweise zur flüchtigen Autofahrerin nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell