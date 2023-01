POL-REK: 230104-1: Polizei sucht Zeugen nach zweifachem Diebstahl

Hürth (ots) - Auto kommt auf Treppe in Hürth zum Stillstand In der Nacht zu Samstag (31. Dezember) ist ein 84-Jähriger mit seinem Auto mehrere Stufen einer Treppe in Hürth heruntergefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der unverletzte aber desorientiert wirkende Mann, als vermisst gemeldet worden war. Spuren am Toyota des Seniors deuten auf mehrere Verkehrsunfälle hin. Polizisten stellten ...

