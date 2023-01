Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230104-3: Zeugensuche nach Raubdelikt auf Jungen

Brühl (ots)

Jugendliche sollen 13-Jährigen bedroht haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach bislang unbekannten Tätern, die am Dienstagabend (3. Januar) einen 13-Jährigen in Brühl beraubt haben sollen. Der Junge habe sich gegen 19.15 Uhr an dem Bahnsteig "Brühl Mitte" aufgehalten, als zwei etwa 16- bis 17-Jährige auf ihn zugekommen und ihn bedroht haben sollen. Dabei sei dem Kind ein Geldschein aus der Tasche gefallen. Die Verdächtigen hätten diesen genommen und ihn erneut bedroht. Der Junge sei danach in eine Bahn eingestiegen.

Der Geschädigte beschrieb einen der Jugendlichen als etwa 175 Zentimeter groß. Er habe einen Zehn-Tage-Bart. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Daunenjacke, eine graue Jogginghose und schwarze Sneaker getragen haben. Der circa 185 Zentimeter große Komplize sei mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Jogginghose und schwarzen Sneakers bekleidet gewesen. Er habe einen Drei-Tage-Bart. Beide Jugendliche sollen am Tatort geraucht haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell