BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl gesucht und Drogen dabei - Mann meldet sich auf dem Bundespolizeirevier und findet sich hinter Gittern wieder

Weil am Rhein (ots) - Der Bundespolizei ist am Autobahnübergang Weil am Rhein eine gesuchte Frau ins Netz gegangen. Ihr wird Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Als die Bundespolizeistreife die Personalien der 39-Jährigen am Donnerstagnachmittag (22.12.2022) überprüfte, stellte sich heraus, dass gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Ihr wird Wohnungseinbruchsdiebstahl ...

mehr