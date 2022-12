Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzübertritt wird Gesuchtem zum Verhängnis

Basel (ots)

Vor zwei Monaten verurteilte ein Gericht einen 23-Jährigen zu einer Geldstrafe. Gezahlt hat der Mann jedoch nicht, deswegen wurde er bundesweit mit Haftbefehl gesucht. Bei der Kontrolle an der Schweizer Grenze nahm die Bundespolizei den Mann im Fernzug fest. Er sitzt jetzt für vier Monate in Haft.

Am Mittwochnachmittag (21.12.2022) war der rumänische Staatsangehörige mit dem Fernzug von der Schweiz unterwegs nach Deutschland. Auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel, geriet der Mann in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Streife fest, dass gegen den Mann seit zwei Monaten ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verurteilte ein Gericht den 23-Jährigen zu einer Geldstrafe. Da er es unterließ die Strafe zu bezahlen, schrieb ihn die Justizbehörde zur Festnahme aus. Da er auch vor Ort die Geldstrafe nicht begleichen konnte, nahm ihn die Bundespolizei fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Dort verbüßt er die 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

