Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte ukrainische Dokumente benutzt

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten ukrainischen Dokumenten versuchte ein 55-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei flog der Täuschungsversuch auf.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht zum Freitag (16.12.22) einen aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei legte ein 55-Jähriger einen ukrainischen Reisepass und eine ukrainische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale an den Dokumenten fest. Der Mann konnte in der Folge als türkischer Staatsangehöriger identifiziert werden, bei der Durchsuchung wurde eine türkische Identitätskarte aufgefunden. Gegen den 55-Jährigen wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Die Dokumente wurden sichergestellt. Da der Mann ein Asylgesuch vorbrachte wurde er an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

