Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisender soll Schaffner Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht gerissen haben

Freiburg im Breisgau (ots)

Ohne gültiges Ticket wurde ein 66-Jähriger in der Regionalbahn erwischt. Daraufhin soll der Mann so wütend geworden sein, dass er dem Schaffner den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht gerissen haben soll. Die Bundespolizei schritt ein.

Am Montagmorgen (12.12.2022) war der 66-jährige deutsche Staatsangehörige mit der Regionalbahn unterwegs. Bei Freiburg im Breisgau geriet der Mann in eine Ticketkontrolle. Da er keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, verlangte der Schaffner den Ausweis des Mannes. Daraufhin soll der 66-Jährige so aggressiv geworden sein, dass er dem Kontrolleur ins Gesicht gegriffen haben soll. Dabei soll er auch den Mund-Nasen-Schutz heruntergerissen haben. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei. Beim Halt am Freiburger Hauptbahnhof übernahm eine Polizeistreife den Mann. Wegen des Verdachts der Körperverletzung, leitete die Bundespolizei Ermittlungen ein.

