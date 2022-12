BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf wegen Nötigung eines zwölfjährigen Jungen

Weil am Rhein (ots) - Ein 62-Jähriger, der noch eine Freiheitsstrafe von über 200 Tagen verbüßen muss, wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. 2019 war der Mann nicht in eine Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagnachmittag (04.12.2022) einen aus Frankreich kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der ...

