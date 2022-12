Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nichtrückkehrer festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 62-Jähriger, der noch eine Freiheitsstrafe von über 200 Tagen verbüßen muss, wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. 2019 war der Mann nicht in eine Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagnachmittag (04.12.2022) einen aus Frankreich kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung eines 62-Jährigen stellten die Einsatzkräfte zwei Haftbefehle fest. Der deutsche Staatsangehörige, der laut Ticket auf dem Weg von Spanien nach Deutschland war, muss noch 225 Tage einer Freiheitsstrafe wegen Unterschlagung verbüßen. 2019 war er, nach hier vorliegenden Informationen, nach einem Ausgang nicht in eine Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt. Zudem besteht ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Die hierbei geforderte Geldstrafe in Höhe von 2205 Euro konnte der 62-Jährige nicht aufbringen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell