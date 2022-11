BPOLI-WEIL: Freiburg im Breisgau: Mann mit falschem Ausweis im Fernreisebus unterwegs

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei hat Ermittlungen zu einem Fall aufgenommen, bei dem ein mutmaßlicher Schleuser versucht haben soll mehrere Personen nach Deutschland zu verbringen. Der deutsche Zoll hat am Freitagmorgen, den 25. November 2022, am Autobahnübergang Weil am Rhein, ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug kontrolliert. Der 53-jährige Fahrer, ein ...

mehr