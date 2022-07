POL-PDTR: Graffitis im Industrie- und Gewerbegebiet Trier-Euren-Zewen-Monaise

Trier-Biewer (ots) - In der Nacht vom 29.07.2022 auf den 30.07.2022 wurden in der Biewerer Straße in Trier-Biewer das vordere und hintere Kennzeichen eines Firmenfahrzeugs aus der Halterung gerissen und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de ...

