Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friedrichroda (ots)

Am Freitag den 12.11.2021 gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der B 88 zwischen Friedrichroda und Engelsbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28jähriger Opelfahrer befuhr die B 88 aus Richtung Engelsbach in Richtung Friedrichroda. Kurz vor Ortseingang Friedrichroda kam der Opelfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer 69jährigen Mazdafahrerin. Beide Fahrzeugführer werden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 22:00 Uhr voll gesperrt. Neben der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, kam auch ein Unfallgutachter zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell