Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 19-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag befuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW die Klosterstraße in Richtung Innenstadt. Gegen 13.30 Uhr beabsichtigte die Dame am rechten Fahrbahnrand zu parken. Dabei kam es zur Kollision mit dem Skoda einer dahinter fahrenden 19-Jährigen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

