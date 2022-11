BPOLI-WEIL: Schleusung am Autobahnübergang Weil am Rhein aufgedeckt

Basel (ots) - Die Bundespolizei hat bei einem 36-Jährigen gefälschte Ausweise, versteckt in einem Schuh, aufgefunden. Die Dokumente waren für ihn und seine Frau. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der 36-Jährige wurde in Begleitung seiner 27-jährigen Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kleinkindern am Mittwochabend (23.11.2022) in einem Nachtzug in Basel durch die Bundespolizei kontrolliert. Die ...

