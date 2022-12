Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bahnhof Waldshut: Zeugenaufruf wegen Nötigung und Beleidigung

Waldshut-Tiengen (ots)

Durch zwei Männer soll eine 17-Jährige im Bahnhof Waldshut genötigt und im weiteren Verlauf beleidigt worden sein. Durch mehrere Reisende wurde der Vorfall bemerkt. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die 17-Jährige betrat am vergangenen Dienstag, den 29.11.2022, gegen 17:50 Uhr, von der Bismarckstraße kommend, den Bahnhof Waldshut. Beim Treppenabgang soll die Jugendliche durch einen unbekannten Mann angesprochen und am Rucksack festgehalten worden sein. Als eine Reisende vorbeikam, soll der Mann sie losgelassen haben. Auf Bahnsteig 1 soll sie von einem weiteren Unbekannten mehrfach angesprochen worden sein. Als ein Reisender die Situation wahrnahm, soll er sich zwischen die beiden gestellt haben. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte am Bahnsteig die 17-Jährige beleidigt haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Frau am Treppenabgang und die beiden Männer auf Bahnsteig 1 werden gebeten, sich zu melden. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

