Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schule beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Stadtroda haben sich Unbekannte an der Fassade des Gymnasiums verewigt. Der oder die Täter brachte im Zeitraum der Weihnachtsferien mehrere neue Graffitis an, wie der Hausmeister der Schule am Montagmorgen der Polizei mitteilte. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell noch nicht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Kräfte aufgenommen.

