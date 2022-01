Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Irrwegen

Jena (ots)

Eine 41-Jährige Ford-Fahrerin hat sich am Montagmorgen in Jena festgefahren. Die Frau war auf der Dornburger Straße stadtauswärts unterwegs, als sie auf Höhe der Kreuzung Scharnhorststraße, aufgrund fehlender Ortskenntnis, auf das Gleisbett der Straßenbahn kommt und sich dort festfährt. Der Pkw konnte in der Folge unversehrt aus dem Gleisbett geborgen werden.

