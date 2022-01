Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartengeräte entwendet

Apolda (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum 28.12.2021, 12:00 Uhr bis 30.12.2021, 15:00 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise auf ein umfriedetes Firmengelände in der Auenstraße in Apolda. Hier entfernten sie von 3 Garagen bzw. Werkstatttoren die Vorhängeschlösser, um in das Innere zu gelangen. Sie entwendeten im Anschluss einen Freischneider und eine Heckenschere mit einem Wert von je 50 Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 15 Euro.

