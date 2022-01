Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geringer Sachschaden

Apolda (ots)

Am 03.01.2022, gegen 11:00 Uhr kam es in Apolda, Hermstedter Straße zu einem Unfall. Ein 79jähriger im Pkw VW befuhr den Unfallort in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. Aufgrund mehrerer Fahrzeuge im Gegenverkehr scherte er in eine freie Stelle zwischen zwei Fahrzeugen ein. Beim anschließenden Ausfahren aus der Lücke kam es schließlich zur Berührung mit einem vor ihm parkenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher selbst bemerkte dies zunächst gar nicht, wurde jedoch von einem unabhängigen Zeugen sogleich darauf hingewiesen. An beiden Fahrzeugen entstand oberflächlicher Sachschaden von je ca. 100 Euro.

