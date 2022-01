Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sporthalle beschmiert

Jena (ots)

In der Alfred-Diener-Straße haben sich unbekannte über den Jahreswechsel an einem Sporthallenkomplex verewigt. Wie ein Zeuge am Montagvormittag der Polizei mitteilte brachten Unbekannte mehrere Graffiti mit schwarzer Farbe am Sportkomplex an. Zwei davon wurden in einer Größe von 1m x 1m aufgesprüht, drei weitere wurden aufgemalt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

