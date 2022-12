Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vorsicht Taschendiebstahl - Bundespolizei und DB-AG warnen vor dem Weihnachtsreiseverkehr mit "Bumos" gegen Taschendiebe.

Dazu sind Medienschaffende zur Präventionsveranstaltung im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau recht herzlich eingeladen.

Die bunten Monster - "Blumenschenker", "Scheibenklopfer" & Co. warnen am kommenden Montag und Dienstag, im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, vor Taschendieben.

An Regional- und Fernbahnhöfen gehen die sechs "Bumos" ("Stau-Erzeuger", "Blumenschenker", "Scheibenklopfer", "Beschmutzer", "Anrempler" und "Falscher Tourist") gemeinsam mit den Präventionsbeamten der Bundespolizei und den Präventionsteams der Deutschen Bahn in die Offensive und klären über Taschendiebstahl im Reiseverkehr auf. Bahnreisende haben so die Gelegenheit sich an Infoständen im persönlichen Gespräch über die europaweite Kampagne stop-pickpockets.eu sowie zu den Strategien der Täter zu informieren und wichtige Tipps zur Vorbeugung zu erhalten.

Wann und wo finden die Aktionen statt?

Präventionsbeamte der Bundespolizei und der DB-AG werden am 19. und 20. Dezember 2022, im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, Reisende zur Vorgehensweise von Taschendieben aufklären und sensibilisieren. Die Kampagne wird unterstützt von der Deutschen Bahn und dem Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK).

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, sich am 19. Dezember 2022, von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 20. Dezember 2022, von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, in der Haupthalle des Freiburger Hauptbahnhofs einzufinden.

