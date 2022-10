Rheinberg (ots) - Am Samstag, gegen 18.14 Uhr kam es in Rheinberg zu einem Dachstuhlbrand in einem freistehenden Einfamilien-Haus in der Straße Grote Gert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung vorhanden, die in das Stadtgebiet zog. Aus diesem Grund wurde eine Warnung an die Bevölkerung über die Warn App "Nina" und Radio ...

