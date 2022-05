Polizei Gütersloh

POL-GT: BMW-Fahrzeuge in Kattenstroth aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.05. - 13.05.) haben unbekannte Diebe im Gütersloher Ortsteil Kattenstroth an zwei bislang bekannt gewordenen Tatorten BMW-Fahrzeuge aufgebrochen. Am Mondweg und an der Rhedaer Straße demontierten die Täter aus einem 5er BMW sowie aus einem 3er BMW das Lenkrad, die Multimediasysteme und eine Ganghebel.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

